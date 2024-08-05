В США мужчина предстал перед судом из-за угроз расправы над Харрис

66-летний Карилло был задержан за угрозы в адрес Харрис на консервативном сайте GETTR. В частности, он писал, что вице-президента "нужно сжечь заживо". В другом посте он пригрозил, что Харрис "пожалеет о своей попытке стать президентом".

Фигурант был задержан 2 августа. В ходе обыска в его доме агенты ФБР изъяли винтовку AR15, ручной пулемет и тысячи патронов.

Правоохранители считают, что Карилло "сознательно и умышленно угрожал лишить жизни и нанести телесные повреждения" Харрис. Всего было найдено 4 359 его сообщений с угрозами в адрес различных людей или групп, в том числе 19 сообщений, направленных против Харрис.

Угрозы в адрес Харрис Карилло опубликовал после того, как вице-президент начала участвовать в выборах.

BBC напоминает, что в США за угрозы президенту, вице-президенту или ряду другим чиновникам грозит до пяти лет тюрьмы.