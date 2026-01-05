У США чоловік атакував будинок Джей Ді Венса

Резиденцію віцепрезидента США Джей Ді Венса, розташовану в штаті Огайо, атакували сьогодні, 5 січня. Наразі затримано підозрюваного, розслідування триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN та допис Венса у соцмережі X.
За словами речника Секретної служби США Ентоні Гульєльмі затримано чоловіка "за заподіяння майнової шкоди, зокрема розбиття вікон на зовнішній стороні приватної резиденції, пов’язаної з Венсом".
Інцидент стався невдовзі після півночі. На той момент віцепрезидента і його родини не було в Огайо.
"Секретна служба США координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та Офісом прокурора США під час перегляду рішень щодо висунення звинувачень", - зазначив Гульєльмі.
Пізніше Венс у соцмережі X висловив подяку за турботу і повідомив, що "якийсь божевільний" намагався проникнути всередину його будинку, розбиваючи вікна.
"Наскільки я можу сказати, божевільна людина намагалася увірватися, розбивши вікна. Я вдячний секретній службі та поліції Цинциннаті за швидку реакцію. Ми навіть не були вдома, оскільки вже повернулися до Вашингтона", - йдеться у його дописі.
CNN з посиланням на представника федеральних правоохоронних органів написав, що влада з'ясовує, чи діяв затриманий цілеспрямовано проти Венса та його родини.
Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні.
Він наголосив на скасуванні податків на виплати із соціального забезпечення через "віру у необхідність шанувати батька та матір", а не для того, щоб відправляти їхні гроші в Україну.