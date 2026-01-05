У США чоловік атакував будинок Джей Ді Венса
Резиденцію віцепрезидента США Джей Ді Венса, розташовану в штаті Огайо, атакували сьогодні, 5 січня. Наразі затримано підозрюваного, розслідування триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN та допис Венса у соцмережі X.
За словами речника Секретної служби США Ентоні Гульєльмі затримано чоловіка "за заподіяння майнової шкоди, зокрема розбиття вікон на зовнішній стороні приватної резиденції, пов’язаної з Венсом".
Інцидент стався невдовзі після півночі. На той момент віцепрезидента і його родини не було в Огайо.
"Секретна служба США координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та Офісом прокурора США під час перегляду рішень щодо висунення звинувачень", - зазначив Гульєльмі.
Пізніше Венс у соцмережі X висловив подяку за турботу і повідомив, що "якийсь божевільний" намагався проникнути всередину його будинку, розбиваючи вікна.
"Наскільки я можу сказати, божевільна людина намагалася увірватися, розбивши вікна. Я вдячний секретній службі та поліції Цинциннаті за швидку реакцію. Ми навіть не були вдома, оскільки вже повернулися до Вашингтона", - йдеться у його дописі.
CNN з посиланням на представника федеральних правоохоронних органів написав, що влада з'ясовує, чи діяв затриманий цілеспрямовано проти Венса та його родини.
Критика допомоги Україні з боку Венса
Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні.
Він наголосив на скасуванні податків на виплати із соціального забезпечення через "віру у необхідність шанувати батька та матір", а не для того, щоб відправляти їхні гроші в Україну.