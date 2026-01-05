ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У США чоловік атакував будинок Джей Ді Венса

США, Понеділок 05 січня 2026 18:33
UA EN RU
У США чоловік атакував будинок Джей Ді Венса Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Резиденцію віцепрезидента США Джей Ді Венса, розташовану в штаті Огайо, атакували сьогодні, 5 січня. Наразі затримано підозрюваного, розслідування триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN та допис Венса у соцмережі X.

За словами речника Секретної служби США Ентоні Гульєльмі затримано чоловіка "за заподіяння майнової шкоди, зокрема розбиття вікон на зовнішній стороні приватної резиденції, пов’язаної з Венсом".

Інцидент стався невдовзі після півночі. На той момент віцепрезидента і його родини не було в Огайо.

"Секретна служба США координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та Офісом прокурора США під час перегляду рішень щодо висунення звинувачень", - зазначив Гульєльмі.

Пізніше Венс у соцмережі X висловив подяку за турботу і повідомив, що "якийсь божевільний" намагався проникнути всередину його будинку, розбиваючи вікна.

"Наскільки я можу сказати, божевільна людина намагалася увірватися, розбивши вікна. Я вдячний секретній службі та поліції Цинциннаті за швидку реакцію. Ми навіть не були вдома, оскільки вже повернулися до Вашингтона", - йдеться у його дописі.

CNN з посиланням на представника федеральних правоохоронних органів написав, що влада з'ясовує, чи діяв затриманий цілеспрямовано проти Венса та його родини.

Критика допомоги Україні з боку Венса

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні.

Він наголосив на скасуванні податків на виплати із соціального забезпечення через "віру у необхідність шанувати батька та матір", а не для того, щоб відправляти їхні гроші в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джей Ді Венс
Новини
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка