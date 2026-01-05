У США чоловік атакував будинок Джей Ді Венса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN та допис Венса у соцмережі X .

За словами речника Секретної служби США Ентоні Гульєльмі затримано чоловіка "за заподіяння майнової шкоди, зокрема розбиття вікон на зовнішній стороні приватної резиденції, пов’язаної з Венсом".

Інцидент стався невдовзі після півночі. На той момент віцепрезидента і його родини не було в Огайо.

"Секретна служба США координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та Офісом прокурора США під час перегляду рішень щодо висунення звинувачень", - зазначив Гульєльмі.

Пізніше Венс у соцмережі X висловив подяку за турботу і повідомив, що "якийсь божевільний" намагався проникнути всередину його будинку, розбиваючи вікна.

"Наскільки я можу сказати, божевільна людина намагалася увірватися, розбивши вікна. Я вдячний секретній службі та поліції Цинциннаті за швидку реакцію. Ми навіть не були вдома, оскільки вже повернулися до Вашингтона", - йдеться у його дописі.

CNN з посиланням на представника федеральних правоохоронних органів написав, що влада з'ясовує, чи діяв затриманий цілеспрямовано проти Венса та його родини.