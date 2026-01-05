ua en ru
В США мужчина атаковал дом Джей Ди Вэнса

Понедельник 05 января 2026 18:33
В США мужчина атаковал дом Джей Ди Вэнса Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Резиденцию вице-президента США Джей Ди Венса, расположенную в штате Огайо, атаковали сегодня, 5 января. Сейчас задержан подозреваемый, расследование продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN и сообщение Вэнса в соцсети X.

По словам представителя Секретной службы США Энтони Гульельми задержан мужчина "за причинение имущественного ущерба, в частности разбитие окон на внешней стороне частной резиденции, связанной с Вэнсом".

Инцидент произошел вскоре после полуночи. На тот момент вице-президента и его семьи не было в Огайо.

"Секретная служба США координирует свои действия с Департаментом полиции Цинциннати и Офисом прокурора США при пересмотре решений по выдвижению обвинений", - отметил Гульельми.

Позже Вэнс в соцсети X выразил благодарность за заботу и сообщил, что "какой-то сумасшедший" пытался проникнуть внутрь его дома, разбивая окна.

"Насколько я могу сказать, сумасшедший человек пытался ворваться, разбив окна. Я благодарен секретной службе и полиции Цинциннати за быструю реакцию. Мы даже не были дома, поскольку уже вернулись в Вашингтон", - говорится в его сообщении.

CNN со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов написал, что власти выясняют, действовал ли задержанный целенаправленно против Вэнса и его семьи.

Критика помощи Украине со стороны Вэнса

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал помощь, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине.

Он отметил отмену налогов на выплаты по социальному обеспечению из-за "веры в необходимость уважать отца и мать", а не для того, чтобы отправлять их деньги в Украину.

