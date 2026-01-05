В США мужчина атаковал дом Джей Ди Вэнса

Резиденцию вице-президента США Джей Ди Венса, расположенную в штате Огайо, атаковали сегодня, 5 января. Сейчас задержан подозреваемый, расследование продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN и сообщение Вэнса в соцсети X .

По словам представителя Секретной службы США Энтони Гульельми задержан мужчина "за причинение имущественного ущерба, в частности разбитие окон на внешней стороне частной резиденции, связанной с Вэнсом".

Инцидент произошел вскоре после полуночи. На тот момент вице-президента и его семьи не было в Огайо.

"Секретная служба США координирует свои действия с Департаментом полиции Цинциннати и Офисом прокурора США при пересмотре решений по выдвижению обвинений", - отметил Гульельми.

Позже Вэнс в соцсети X выразил благодарность за заботу и сообщил, что "какой-то сумасшедший" пытался проникнуть внутрь его дома, разбивая окна.

"Насколько я могу сказать, сумасшедший человек пытался ворваться, разбив окна. Я благодарен секретной службе и полиции Цинциннати за быструю реакцию. Мы даже не были дома, поскольку уже вернулись в Вашингтон", - говорится в его сообщении.

CNN со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов написал, что власти выясняют, действовал ли задержанный целенаправленно против Вэнса и его семьи.