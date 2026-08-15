США чи Китай. Вашингтон поставить десятки країн перед вибором у гонці ШІ, - Reuters

США готуються заявити десяткам країн, що вони мають вибрати бік у гонці штучного інтелекту між Америкою та Китаєм, який конкурує. Якщо вибрати обидві сторони, це загрожує виключенням із коаліції під керівництвом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання посилається на проект листа, який підготовлено Держдепартаментом та адресовано 35 країнам, які підписали у липні "Заяву про можливості ІІ" (AI Opportunity Statement).
До цього числа (кому може бути адресовано листа) входять учасники необов'язкової рамкової ініціативи Pax Silica, а також інші країни, які виявили бажання погодити співпрацю у сфері ШІ з Вашингтоном.
Зазначимо, що ініціатива Pax Silica покликана захистити ланцюжки поставок, необхідних розвитку ШІ. Тут йдеться починаючи від напівпровідників та критично важливих мінералів до енергетики та самих ШІ-моделей. Поки що декларацію підписали близько двох десятків країн, включаючи Японію, Австралію та Південну Корею.
Як пише Reuters, чинячи тиск на партнерів з метою змусити їх обрати сторону, США сподіваються позбавити Китай ресурсів у гонці за створення найдосконалішого штучного інтелекту, який може бути використаний для військової чи економічної переваги.
У липні глава Китаю Сі Цзіньпін створив конкуруючу "Всесвітню організацію співробітництва в галузі ШІ" (World Artificial Intelligence Cooperation Organization), просуваючи технології Пекіна як виклик впливу США в секторі, що стрімко розвивається.
На даний момент Казахстан є поки що єдиною відомою країною, яка приєдналася до обох ініціатив, що викликало тривогу у Вашингтоні.
"Бути частиною всього - значить не бути частиною нічого. Підписання декларації Pax Silica - це не просто вступ до організації, а зобов'язання. Це неможливо поєднувати з членством у дублюючих ініціативах, вимоги яких суперечать нашим власним", - йдеться у листі.
Крім того, у зверненні країнам пропонується "усвідомлено зробити вибір" у питанні співробітництва у сфері ШІ. При цьому Reuters поки що не змогло встановити, коли саме США мають намір направити цей лист і чи він може бути змінений до відправки.
Нагадаємо, кілька днів тому Politico повідомило, що США хочуть отримати право примусово вимикати небезпечний штучний інтелект. Новий законопроект, якщо його ухвалять, дозволить владі вимагати від компаній зупиняти або обмежувати роботу окремих моделей.
Також ми повідомляли, що в липні Тайвань виявив кібератаки на урядові установи з використанням штучного інтелекту. Кібератака сталася з-за кордону, але з якої саме країни - не вказано. При цьому відомо, що останніми роками Тайвань регулярно зазнає кібератак та інших видів тиску з боку Китаю.