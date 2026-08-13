Тайвань зазнав хакерської атаки з використанням ШІ

Тайвань минулого місяця виявив кібератаки на урядові установи із використанням штучного інтелекту. Кібератака сталася з-за кордону, але постраждалі органи успішно впоралися з інцидентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Міністерстві цифрових справ заявили, що підрозділ з моніторингу кібербезпеки виявив "аномальну атаку", спрямовану проти державних установ у липні. Зокрема, починаючи з 20 липня, Національний інститут кібербезпеки випустив низку попереджень, проводячи розслідування.

У ході розслідування було встановлено, що атаки мали явні ознаки "закордонного джерела", при цьому хакери використовували гібридний підхід, який поєднує ручні операції з атаками за допомогою агентів штучного інтелекту, таких як Open Claw.

"Всі джерела, методи та масштаби впливу відповідних атак були ретельно розслідувані, і постраждалі підрозділи успішно завершили свої дії", - додали в міністерстві.

У відповідь на цей новий тип кіберзагроз, що виходять від штучного інтелекту, уряд Тайваню розробив захисні правила та посилив моніторинг систем у всіх відомствах для запобігання атакам на ранній стадії.

Заява Тайваню пролунала через день після того, як ізраїльська компанія Dream, яка спеціалізується на кібербезпеці, повідомила у своєму блозі про розкриття хакерської атаки з використанням ШІ, в результаті якої було вкрадено облікові дані та іншу інформацію у неназваного уряду в Азії.

Компанія Dream додала, що група агентів зі штучним інтелектом протягом чотирьох днів працювала спільно, щоб отримати безліч паролів у невідомих чиновників, вкрасти особисті справи співробітників міністерства юстиції Тайваню і перевірити агентство з ядерної безпеки на наявність уразливостей.

Що ще відомо

Reuters зазначає, що в останні роки Тайвань скаржиться, що зазнає "гібридної війни" з боку Китаю. Зокрема, Тайбей заявляє про щоденні військові навчання поблизу острова до кампаній з дезінформації та кібератак.

Пекін, як відомо, посилює військовий та політичний тиск на демократично керований острів Тайвань, щоб змусити Тайбей визнати претензії Китаю на суверенітет.

За даними Бюро національної безпеки Тайваню від січня 2026 року, кількість кібератак з боку Китаю на ключову інфраструктуру острова - починаючи від лікарень і закінчуючи банками - минулого року зросла на 6% порівняно з 2024, досягнувши в середньому 2,64 млн атак на день.

При цьому було додано, що деякі з цих зламів були синхронізовані з військовими навчаннями в рамках "гібридних загроз", спрямованих на паралізацію острова.

До речі, у вищезгаданій заяві про інцидент у липні Тайвань не вказав, чи причетний до кібератаки Китай.