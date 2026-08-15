США или Китай. Вашингтон поставит десятки стран перед выбором в гонке ИИ, - Reuters

Издание ссылается на проект письма, который подготовлен Госдепартаментом и адресован 35 странам, подписавшим в июле "Заявление о возможностях ИИ" (AI Opportunity Statement).

В это число (кому может быть адресовано письмо) входят участники необязывающей рамочной инициативы Pax Silica, а также другие страны, которые выразили желание согласовать сотрудничество в сфере ИИ с Вашингтоном.

Отметим, что инициатива Pax Silica призвана защитить цепочки поставок, необходимые для развития ИИ. Тут речь идет начиная от полупроводников и критически важных минералов до энергетики и самих ИИ-моделей. Пока что декларацию подписали около двух десятков стран, включая Японию, Австралию и Южную Корею.

Как пишет Reuters, оказывая давление на партнеров с целью заставить их выбрать сторону, США надеются лишить Китай ресурсов в гонке за создание самого совершенного искусственного интеллекта, который может быть использован для военного или экономического превосходства.

В июле глава Китая Си Цзиньпин создал конкурирующую "Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ" (World Artificial Intelligence Cooperation Organization), продвигая технологии Пекина как вызов влиянию США в стремительно развивающемся секторе.

На данный момент Казахстан является пока единственной известной страной, которая присоединилась к обеим инициативам, что вызвало тревогу в Вашингтоне.

"Быть частью всего - значит не быть часть ничего. Подписание декларации Pax Silica - это не просто вступление в организацию, а обязательство. Это невозможно совмещать с членством в дублирующих инициативах, требования которых противоречат нашим собственным", - говорится в письме.

Кроме того, в обращении странам предлагается "осознанно сделать выбор" в вопросе сотрудничества в сфере ИИ. При этом Reuters пока не смогло установить, когда именно США намерены направить это письмо и может ли оно быть изменено до отправки.