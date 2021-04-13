Из США через Польшу: СБУ заблокировала канал поставок контрабандного оружия в Украину

Нелегальный бизнес организовали несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти присылали сервисами международных почтовых экспресс-отправлений с сокрытием от таможенного контроля.

Сотрудники СБ Украины согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали одного из организаторов во время получения отправления. Операция проводилась в одном из населенных пунктов Киевской области.

В ходе семи обысков по местам проживания участников группировки правоохранители изъяли:

пистолет марки "ТТ" и 4 магазина к нему;

пистолет марки "Зауэр" и магазин к нему;

пистолет МАРКИ "Glock 19" и 2 затворные рамы к нему;

две нижние части пистолета МАРКИ "Glock 19";

более 150 патронов различного калибра;

более 30 тысяч долларов;

запчасти и аксессуары к короткоствольного огнестрельного оружия;

значительное количество платежных банковских карт

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Фото: обнаружена оружие (ssu.gov.ua)