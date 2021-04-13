Из США через Польшу: СБУ заблокировала канал поставок контрабандного оружия в Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Запчасти передавали из США транзитом через Польшу.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Нелегальный бизнес организовали несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти присылали сервисами международных почтовых экспресс-отправлений с сокрытием от таможенного контроля.
Сотрудники СБ Украины согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали одного из организаторов во время получения отправления. Операция проводилась в одном из населенных пунктов Киевской области.
В ходе семи обысков по местам проживания участников группировки правоохранители изъяли:
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Фото: обнаружена оружие (ssu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что СБУ блокировала канал поставки к предприятиям военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения.
РБК-Украина писало, что СБУ предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Россию.