Із США через Польщу: СБУ заблокувала канал поставок контрабандної зброї в Україну

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала нелегальний канал постачання в Україну вогнепальної зброї у розібраному вигляді. Запчастини передавали із США транзитом через Польщу.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Нелегальний бізнес організували кілька мешканців столиці та Київської області. Запчастини надсилали сервісами міжнародних поштових експрес-відправлень з приховуванням від митного контролю.
Співробітники СБ України згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одного із організаторів під час отримання відправлення. Операція проводилась в одному з населених пунктів Київської області.
Під час 7 обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці вилучили:
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Фото: виявлена зброя (ssu.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала канал постачання до підприємств військово-промислового комплексу РФ української продукції військового призначення.
РБК-Україна писало, що СБУ попередила незаконний експорт українських товарів військового призначення до Росії.