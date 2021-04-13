RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Із США через Польщу: СБУ заблокувала канал поставок контрабандної зброї в Україну

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала нелегальний канал постачання в Україну вогнепальної зброї у розібраному вигляді. Запчастини передавали із США транзитом через Польщу.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Нелегальний бізнес організували кілька мешканців столиці та Київської області. Запчастини надсилали сервісами міжнародних поштових експрес-відправлень з приховуванням від митного контролю.

Співробітники СБ України згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одного із організаторів під час отримання відправлення. Операція проводилась в одному з населених пунктів Київської області.

Під час 7 обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці вилучили:

  • пістолет марки "ТТ" і 4 магазини до нього;
  • пістолет марки "Зауер" і магазин до нього;
  • пістолет ТМ "Glock 19" та 2 затворні рами до нього;
  • дві нижні частини пістолета ТМ "Glock 19";
  • понад 150 набоїв різного калібру;
  • понад 30 тисяч доларів;
  • запчастини і аксесуари до короткоствольної вогнепальної зброї;
  • значну кількість платіжних банківських карток.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Фото: виявлена зброя (ssu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала канал постачання до підприємств військово-промислового комплексу РФ української продукції військового призначення.

РБК-Україна писало, що СБУ попередила незаконний експорт українських товарів військового призначення до Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки Україниконтрабанда
Читайте також
Санкції проти контрабандистів ввели через дані СБУ. На них завели кримінальні справи
СБУ підозрює свого співробітника у вимаганні 50 тисяч доларів шантажем
Прогноз погоди