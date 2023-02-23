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США через Китай та Індію застерігали Путіна від застосування ядерки, - Блінкен

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США , Четвер 23 лютого 2023 22:51
США через Китай та Індію застерігали Путіна від застосування ядерки, - Блінкен Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Сполучені Штати вважають, що застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні з Україною, є серйозною загрозою, тому застерігали російського диктатора Володимира Путіна про можливі наслідки не лише напряму, але також через Китай та Індію, що зрештою мало свій ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкен.

"Коли минулої весни українці пішли в контрнаступ і досягли значного успіху, ви знаєте, було певне занепокоєння, що Путін може відреагувати ще більш ірраціонально. І з Москви лунала риторика, яка припускала, що вони розглядатимуть можливість використання тактичної ядерної зброї. Тож це викликало занепокоєння", - зазначив Блінкен.

Тож американська сторона не лише надіслала прямий меседж в Росію, зокрема, через міністра Лаврова, але задіяла й інші канали.

"Ми закликали - і я думаю успішно - інші країни, які могли трохи більше впливати на Росію тоді. Зокрема Китай, а також такі країни як Індія, щоб вони напряму поговорили з ним (Путіним - ред.) щодо їхнього абсолютного несприйняття будь-якого використання ядерної зброї", - зазначив держсекретар США.

Він також зауважив, що ці меседжі були передані.

"І я думаю, що це мало ефект", - резюмував Блінкен.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що Росія не піде на застосування ядерної зброї, навіть якщо Україна звільнить Крим військовим шляхом, оскільки в Кремлі дуже побоюються можливого удару у відповідь з боку США.

Проте у США вважають, що деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю.

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