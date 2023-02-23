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США из-за Китая и Индии предостерегали Путина от применения ядерки, - Блинкен

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США, Четверг 23 февраля 2023 22:51
США из-за Китая и Индии предостерегали Путина от применения ядерки, - Блинкен Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Соединенные Штаты считают, что применение Россией тактического ядерного оружия в войне с Украиной является серьезной угрозой, поэтому предостерегали российского диктатора Владимира Путина о возможных последствиях не только напрямую, но также и с помощью Китая и Индии, что в конечном итоге имело свой эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Когда прошлой весной украинцы пошли в контрнаступление и добились значительного успеха, вы знаете, было определенное беспокойство, что Путин может отреагировать еще более иррационально. И из Москвы звучала риторика, которая предполагала, что они будут рассматривать возможность использования тактического ядерного оружия. Поэтому это вызвало беспокойство", - отметил Блинкен.

Поэтому американская сторона не только послала прямой месседж в Россию, в частности через министра Лаврова, но задействовала и другие каналы.

"Мы призывали - и я думаю успешно - другие страны, которые могли немного больше влиять на Россию тогда. В частности, Китай, а также такие страны как Индия, чтобы они напрямую поговорили с ним (Путиным - ред.) об их абсолютном неприятии любого использование ядерного оружия", - отметил госсекретарь США.

Он также отметил, что эти месседжи были переданы.

"Я думаю, что это имело эффект", - резюмировал Блинкен.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте убежден, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия, даже если Украина освободит Крым военным путем, поскольку в Кремле очень опасаются возможного ответного удара со стороны США.

Однако в США полагают, что деоккупация Крыма может спровоцировать ядерную войну. Поскольку российский диктатор Владимир Путин не примирится с потерей полуострова, он можетприменить ядерное оружие.

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