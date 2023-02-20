Росія не наважиться кинути ядерну бомбу, якщо Україна деокупує Крим, - Рютте
Росія не піде на застосування ядерної зброї, навіть якщо Україна звільнить Крим військовим шляхом, оскільки в Кремлі дуже побоюються можливого удару у відповідь з боку США.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна, в інтерв'ю виданню "Європейська правда".
Очільник нідерландського уряду впевнений, що ніхто не має права диктувати українцям, у який спосіб звільняти окупований півострів.
Рютте заявив, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї призведе до того, що США обов'язково на це дадуть відповідь і їхня відповідь буде набагато сильнішою.
"США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик", - сказав він.
При цьому глава уряду Нідерландів зазначив, що не збирається вказувати українському керівництву, яким чином звільняти окупований півострів.
"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, але вибір тактики - з чого почати, що саме робити - це має бути вашим рішенням. Ми не можемо вирішувати це за Україну", - підкреслив Марк Рютте.
Він додав, що якби Нідерланди зіткнулися б з окупацією частини своєї території, то він був би дуже роздратований, якби хтось вказував би йому, як звільняти землі.
Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що передача винищувачів F-16 Україні буде наступним кроком, але багато хто вагається.
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