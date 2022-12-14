США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім

"Ми не очікуємо, що бойові дії припиняться в найближчі зимові місяці. І тим більше немає жодних свідчень та очікувань того, що до кінця року настане кінець війни", - зазначив він.

Оновлено від 19:50

Як заявив Кірбі, американська сторона хотіла б, щоб війна закінчилася, якщо не сьогодні, то до кінця року. Але з урахуванням ситуації на землі це вкрай малоймовірно.

"Обидві сторони все ще ведуть запеклі бої на Донбасі, особливо в Бахмуті та навколо нього - невеликій площі порівняно з деякими іншими битвами в Україні за останні дев'ять місяців, але з дуже інтенсивними боями. Росіяни також займають оборонні позиції по всьому півдні, а українці продовжують наступати. Зараз йдуть активні бойові дії, і ми очікуємо, що вони продовжуватимуться протягом деякого часу в майбутньому", - наголосив він.

На його думку, незважаючи на зимові холоди, бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями.