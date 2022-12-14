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США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом

Фото: официальный представитель Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Администрация президента США Джо Байдена не рассчитывает на то, что война в Украине завершится до конца года. Или до конца зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера USA Today Джо Гаррисона, который цитирует официального представителя Белого дома Джона Кирби.

"Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы. И уж тем более нет никаких свидетельств и ожиданий того, что до конца года наступит конец войны", - отметил он.

Обновлено от 19:50

Как заявил Кирби, американская сторона хотела бы, чтобы война закончилась если не сегодня, то до конца года. Но с учетом ситуации на земле, это крайне маловероятно.

"Обе стороны все еще ведут ожесточенные бои на Донбассе, особенно в Бахмуте и вокруг него - небольшой площади по сравнению с некоторыми другими сражениями в Украине за последние девять месяцев, но с очень интенсивными боями. Россияне также занимают оборонительные позиции по всему югу, а украинцы продолжают наступать. Сейчас идут активные боевые действия, и мы ожидаем, что они будут продолжаться в течение некоторого времени в будущем", - подчеркнул он.

По его мнению, несмотря на зимние холода, боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война закончится, когда вся территория будет освобождена от российских захватчиков, а украинские силы выйдут на международно признанные границы.

В Офисе президента добавляют, что для завершения войны необходимо военное поражение России, антироссийские санкции и саботаж внутри страны-агрессора.

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