США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом

"Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы. И уж тем более нет никаких свидетельств и ожиданий того, что до конца года наступит конец войны", - отметил он.

Обновлено от 19:50

Как заявил Кирби, американская сторона хотела бы, чтобы война закончилась если не сегодня, то до конца года. Но с учетом ситуации на земле, это крайне маловероятно.

"Обе стороны все еще ведут ожесточенные бои на Донбассе, особенно в Бахмуте и вокруг него - небольшой площади по сравнению с некоторыми другими сражениями в Украине за последние девять месяцев, но с очень интенсивными боями. Россияне также занимают оборонительные позиции по всему югу, а украинцы продолжают наступать. Сейчас идут активные боевые действия, и мы ожидаем, что они будут продолжаться в течение некоторого времени в будущем", - подчеркнул он.

По его мнению, несмотря на зимние холода, боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы.