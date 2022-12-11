Подоляк розповів, у чому полягає єдиний шлях до завершення війни

Для завершення війни в Україні потрібна військова поразка РФ, антиросійські санкції та саботаж усередині країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Не треба боятися постпутинського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж усередині Росії = перемога України та відновлення глобальної безпеки", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що російський диктатор Володимир Путін абсолютно недоговороспроможний, тому вести з ним діалог неможливо.

Також ми писали, що,за словами Подоляка, Україна незабаром отримає сучасне озброєння від західних партнерів, у тому числі системи ППО Patriot.

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