ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Среда 14 декабря 2022 19:44
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом Фото: официальный представитель Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Администрация президента США Джо Байдена не рассчитывает на то, что война в Украине завершится до конца года. Или до конца зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера USA Today Джо Гаррисона, который цитирует официального представителя Белого дома Джона Кирби.

"Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы. И уж тем более нет никаких свидетельств и ожиданий того, что до конца года наступит конец войны", - отметил он.

Обновлено от 19:50

Как заявил Кирби, американская сторона хотела бы, чтобы война закончилась если не сегодня, то до конца года. Но с учетом ситуации на земле, это крайне маловероятно.

"Обе стороны все еще ведут ожесточенные бои на Донбассе, особенно в Бахмуте и вокруг него - небольшой площади по сравнению с некоторыми другими сражениями в Украине за последние девять месяцев, но с очень интенсивными боями. Россияне также занимают оборонительные позиции по всему югу, а украинцы продолжают наступать. Сейчас идут активные боевые действия, и мы ожидаем, что они будут продолжаться в течение некоторого времени в будущем", - подчеркнул он.

По его мнению, несмотря на зимние холода, боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война закончится, когда вся территория будет освобождена от российских захватчиков, а украинские силы выйдут на международно признанные границы.

В Офисе президента добавляют, что для завершения войны необходимо военное поражение России, антироссийские санкции и саботаж внутри страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом Война России против Украины
NEWS
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян