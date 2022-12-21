США чекають схвалення від Зеленського щодо визнання Росії державою-агресором, - CNN

Зазначається, що протягом останніх кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена працювала з Конгресом над законодавством, яке б офіційно визнало Росію як "державу-агресора". Як відзначають джерела, законодавці очікуються схвалення з боку Володимира Зеленського, коли він особисто звернеться до Конгресу.

Якщо ж президент України підтримає пропозицію, спікер Палати представників Ненсі Пелосі представить законопроєкт вже на поточному тижні. Водночас неясно як обидві палати зможуть прийняти його до того, як підуть на канікули, що знаменуватиме кінець 117-го Конгресу.

Зазначається, що ярлик "держава-агресор", є менш агресивним, ніж "держава-спонсор тероризму", який багато законодавців вимагали накласти на Росію після її повномасштабного вторгнення. Білий дім довгий час чинив опір оскільки побоювався негативних наслідків для обміну полоненими, посередництва ООН щодо вивозу зерна з України та іншого.

Ще на початку місяці державний секретар Ентоні Блінкен відзначив, що наразі ведеться робота над законодавством, яке допоможе США обійти проблеми, що пов'язані з використанням визначення "держава-спонсор тероризму".

Високопоставлений представник адміністрації підтвердив, що "ми перебуваємо в контакті з Конгресом щодо нових механізмів підзвітності, над якими він працює, - таких, які не призведуть до ненавмисних, шкідливих глобальних наслідків від надання статусу держави-агресора і дійсно ефективно розглянуть справу про звірства і агресію Росії".

Проєкт пропозиції, як пише видання, передбачає запровадження нових жорстких санкцій проти високопосадовців Росії, які причетні до війни в Україні.

Дехто виступає проти законопроєкту

Республіканські законодавці й помічники конгресменів, які виступають проти законопроєкту, занепокоєні тим, що він надасть адміністрації США більше свободи для зняття санкцій в односторонньому порядку, якщо Росія продемонструє відкритість до мирних переговорів з Україною. Також вони поскаржились на те, що ярлик не має нібито підстав для притягнення Росії до відповідальності.

"Запропоноване визначення "держава-агресор" є поганою заміною того, до чого закликала Україна: визначення Росії як держави-спонсора тероризму. Це нове визначення не може притягнути Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) до відповідальності за його жахливі військові злочини і неспровоковану війну проти України", - заявив республіканець Майкл МакКоул.