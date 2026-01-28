США частково скасують санкції проти венесуельської нафти, - Reuters

Агентство з посиланням на чотири джерела зазначає, що після затримання венесуельського президента Ніколаса Мадуро Вашингтон збирається пом'якшити санкції проти енергетичної галузі Венесуели.

Це необхідно для укладення угоди щодо постачання нафти на суму 2 млрд доларів між Каракасом і Вашингтоном та плану відновлення нафтової галузі країни на суму 100 млрд доларів.

Привілеї для компаній зі США

Деякі американські нафтові компанії подали останніми тижнями заявки на отримання індивідуальних ліцензій для збільшення видобутку або експорту з Венесуели.

Два джерела повідомили, що велика кількість індивідуальних запитів до уряду США затримала реалізацію планів щодо збільшення експорту та швидкого залучення інвестицій в країну.

За словами одного з джерел, загальна ліцензія, яка готується, може передбачати привілеї для американських компаній порівняно з іншими іноземними учасниками. Це є частиною політики президента США Дональда Трампа, яка ставить американські компанії на перше місце.

Джерела повідомили, що минулого тижня на попередньому голосуванні було схвалено радикальну реформу основного нафтового законодавства Венесуели. Вона сприятиме інвестиціям у нафтогазову галузь, збільшенню видобутку та експорту, і очікується, що вже наступного тижня її остаточно схвалить Національна асамблея.

Санкції проти Венесуели

США запровадили санкції у 2019 році після першого переобрання Мадуро, яке Вашингтон не визнав. Протягом семи років вони змінювалися залежно від адміністрацій США.

За часів колишнього президента США Джо Байдена широка ліцензія звільняла багато компаній від санкцій, дозволяючи їм експортувати венесуельську нафту. Це сприяло збільшенню видобутку та експорту нафти до першого кварталу минулого року, коли Дональд Трамп був переобраний на другий термін.

Адміністрація Трампа скасувала дозвіл, щоб чинити тиск на Мадуро, і наказала компаніям припинити операції. У грудні почали блокувати всі судна, що підпадають під санкції, які входять або виходять з країни, що призвело до скорочення експорту нафти з Венесуели до 500 000 барелів на день того місяця з 952 000 барелів на день у листопаді.