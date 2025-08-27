ua en ru
США частково дозволили імпорт алмазів російського походження

Вашингтон, Середа 27 серпня 2025 22:05
США частково дозволили імпорт алмазів російського походження Ілюстративне фото: США зможуть імпортувати деякі російські алмази (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство фінансів США дозволило імпорт деяких алмазів російського походження як виняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну генеральну ліцензію, яка була видана Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Така ліцензія, яку підписав директор Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Бредлі Сміт, передбачає дозвіл на імпорт деяких категорій алмазів російського походження:

Якщо алмази вже перебували за межами Росії до певних дат, їх можна ввозити в США до 1 вересня 2026 року. Мова про алмази:

  • вагою 1 карат і більше, які перебували поза Росією після 1 березня 2024 року;
  • вагою 0,5 карата, які були за межами РФ після 1 вересня 2024 року.

Водночас заборона на алмази російського походження, що перебувають у Росії або вивезені пізніше зазначених дат, залишається чинною.

Заборона на імпорт алмазів

Нагадаємо, у лютому 2024 року, коли президентом США був ще Джо Байден, Вашингтон запровадив заборону на імпорт алмазів російського походження.

Такі заборони набули чинності після того, як "Велика сімка" 2023 року зобов'язалася запровадити поетапну заборону на імпорт усіх алмазів, видобутих у Росії.

До слова, 2 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп зняв обмеження проти "Рособоронекспорту" і низки російських банків під час скасування санкцій проти Сирії.

