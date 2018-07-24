В США бывших сотрудников разведки могут лишить их доступа к секретной информации

Дональд Трамп может лишить данного статуса бывших сотрудников разведки

В Белом доме могут лишить статуса, который предоставляет допуск к секретной информации, шестерых бывших сотрудников разведки США и правоохранительных органов, включая директора ЦРУ Джона Бреннана. Об этом сообщает Reuters.

Так, президент США Дональд Трамп может лишить данного статуса шестерых бывших американских сотрудников разведки и правоохранительных органов. Как сообщается, в список входят: директор ЦРУ во времена Обамы Джон Бреннан, экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер, экс-директор агентства национальной безопасности Майкл Хайден, бывший советник Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка Соединенных Штатов Америки (США) ясно дала понять о вмешательстве России в президентские американские выборы.

Однако в ходе встречи в Хельсинки с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил, что РФ не имеет отношения к вмешательству в президентских выборах в США в 2016 году.