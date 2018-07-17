Мы дали ясно понять о вмешательстве России в американские выборы - директор разведки США

Директор разведки США подчеркнул правдивость информации о вмешательстве Росиии в американские выборы

Разведка Соединенных Штатов Америки (США) разведка ясно дала понять о вмешательстве России в президентские американские выборы. Об этом сказал директор национальной разведки Дэн Коутс, прокомментировав встреча президентов США и России - Трампа и Путина, сообщает CNN.

По его словам, роль разведки как раз и заключается в том, чтобы предоставлять первым лицам государства реальные факты и качественные оценки, основанные на них.

"В наших оценках вмешательства России в выборы в 2016 году и их текущие, всепроникающий усилия по подрыву нашей демократии мы ясно дали понять, и мы будем и в дальнейшем предоставлять объективную и неприглядную информацию для поддержания нашей национальной безопасности", - заявил Дэн Коутс.

Напомним, в ходе встречи в Хельсинки с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил, что РФ не имеет отношения к вмешательству в президентских выборах в США в 2016 году. Кроме того, Путин заявил, что Россия готова оказать содействие в расследовании.

Вместе с тем признался, что лично очень хотел, чтобы в США на выборах победил Трамп.