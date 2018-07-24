У США колишніх співробітників розвідки можуть позбавити доступу до секретної інформації

Дональд Трамп може позбавити цього статусу колишніх співробітників розвідки

В Білому домі можуть позбавити статусу, який надає допуск до секретної інформації, шістьох колишніх співробітників розвідки США і правоохоронних органів, включаючи директора ЦРУ Джона Бреннана. Про це повідомляє Reuters.

Так, президент США Дональд Трамп може позбавити цього статусу шістьох колишніх американських співробітників розвідки і правоохоронних органів. Як повідомляється, в список входять: директор ЦРУ в часи Обами Джон Бреннан, екс-директор ФБР Джеймс Комі, колишній директор національної розвідки Джеймс Клеппер, екс-директор агентства національної безпеки Майкл Хайден, колишній радник Обами з питань національної безпеки Сьюзан Райс і колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккейб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка Сполучених Штатів Америки (США) ясно дала зрозуміти про втручання Росії в американські президентські вибори.

Проте в ході зустрічі в Гельсінкі з Дональдом Трампом президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не має відношення до втручання в президентські вибори в США в 2016 році.