UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Автор: Наталья Скороход

В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение вынес суд.

Об этом сообщает The New York Times.

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

"После 10-часового обсуждения в течение двух дней после судебного разбирательства, длившегося три недели, присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда", - говорится в сообщении

Отмечается, что

Напомним, в Миннеаполисе ввели комендантский час из-за протестов после Джорджа Флойда.

Ранее сообщаось, что смерть Джорджа Флойда вызвала вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в разных странах мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступленияСоединенные Штаты Америки
Читайте также
Американцам советуют не ездить в Украину из-за коронавируса и конфликта с РФ
В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка
Прогноз погоды