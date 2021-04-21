В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение вынес суд.
Об этом сообщает The New York Times.
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
"После 10-часового обсуждения в течение двух дней после судебного разбирательства, длившегося три недели, присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда", - говорится в сообщении
Отмечается, что
Напомним, в Миннеаполисе ввели комендантский час из-за протестов после Джорджа Флойда.
Ранее сообщаось, что смерть Джорджа Флойда вызвала вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в разных странах мира.