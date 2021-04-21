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У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

Автор: Наталья Скороход

У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Таке рішення виніс суд.

Про це повідомляє The New York Times.

Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човін був визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

"Після 10-годинного обговорення протягом двох днів після судового розгляду, що тривав три тижні, присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда", - йдеться в повідомленні.

Заначається, що

Нагадаємо, у Міннеаполісі ввели комендантську годину через протести після Джорджа Флойда.

Раніше повідомлялося, що смерть Джорджа Флойда викликала викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в різних країнах світу.

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