У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Таке рішення виніс суд.
Про це повідомляє The New York Times.
Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човін був визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.
"Після 10-годинного обговорення протягом двох днів після судового розгляду, що тривав три тижні, присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у Міннеаполісі ввели комендантську годину через протести після Джорджа Флойда.
Раніше повідомлялося, що смерть Джорджа Флойда викликала викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в різних країнах світу.