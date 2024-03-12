США у бюджеті на новий рік заклали 482 млн доларів для України: куди спрямують кошти

У Вашингтоні розповіли, як розподілять 482 млн доларів для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
Запрошені для України 482 млн доларів, поряд із додатковим запитом на забезпечення національної безпеки, допоможуть відновленню економіки України, зміцнять стійкість України та її здатність захищатися від повномасштабного вторгнення Росії та забезпечать прогрес у проведенні реформ, необхідних для вступу України до ЄС.
На сьогоднішній день понад 50 країн світу відгукнулися на заклик США виділити кошти для підтримки України,
Ще 999 млн доларів по всій Європі, Євразії та Центральній Азії буде використано для протидії згубному впливу Кремля та КНР. Просування демократичних реформ, протидії російській дезінформації, покращення доступу громадян до достовірних та неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки та стабілізації економіки, що постраждала від конфлікту.
Запрошені 204,2 млн доларів на іноземне військове фінансування включають:
Ці програми продовжать нарощувати потенціал союзників та партнерів із самозахисту від агресивної війни Путіна у регіоні та допоможуть союзникам поповнити запаси матеріалів та можливостей, переданих Україні.
Нагадаємо, США вже кілька місяців не надають Україні військової та фінансової допомоги. Це пов'язано з тим, що гроші на це й досі не виділив Конгрес.
Раніше ми писали, що глава ЦРУ Вільям Бернс вважає, що у разі не надання допомоги Україна ризикує втратити більше територій.
Також ми повідомляли, що, за словами президента США Джо Байдена, країна не зможе відновити допомогу Україні у разі, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.
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