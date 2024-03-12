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США в бюджете на новый год заложили 482 млн долларов для Украины: куда направят средства

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Вашингтоне рассказали, как распределят 482 млн долларов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Запрошенные для Украины 482 млн долларов, наряду с дополнительным запросом на обеспечение национальной безопасности, помогут восстановлению экономики Украины, укрепят устойчивость Украины и ее способность защищаться от полномасштабного вторжения России и обеспечат прогресс в проведении реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС.

На сегодняшний день более 50 стран мира откликнулись на призыв США выделить средства для поддержки Украины,

На что пойдут средства

  • 250 млн долларов на помощь в экономике и развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства закона и честности выборов. Также включены программы по стимулированию экономического роста, укреплению энергетической безопасности, поддержке вступления в ЕС и укреплению жизнестойкости украинского народа путем восстановления важнейших государственных служб по всей стране, особенно в освобожденных общинах;
  • 95 млн долларов в виде помощи сектору безопасности для FMF для создания потенциала в ближайшей и среднесрочной перспективе, который поможет Украине выиграть войну против российской агрессии;
  • 71 млн долларов на программы здравоохранения;
  • 66 млн долларов на другие мероприятия по оказанию помощи в области безопасности, такие как поддержка гражданской безопасности, верховенства закона, а также на разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

Еще 999 млн долларов по всей Европе, Евразии и Центральной Азии будут использованы для противодействия пагубному влиянию Кремля и КНР. Продвижения демократических реформ, противодействия российской дезинформации, улучшения доступа граждан к достоверным и непредвзятым СМИ, укрепления энергетической и кибербезопасности и стабилизации экономики, пострадавшей от конфликта.

Запрошенные 204,2 млн долларов на иностранное военное финансирование включают:

  • 150 млн долларов для Европейского и Евразийского регионального оперативного подразделения;
  • по 9,75 млн долларов для каждого из государств Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы);
  • 25 млн долларов для Грузии.  

Эти программы продолжат наращивать потенциал союзников и партнеров по самозащите от агрессивной войны Путина в регионе и помогут союзникам пополнить запасы материалов и возможностей, переданных Украине.

Помощь США Украине

Напомним, США уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную и финансовую помощь. Это связано с тем, что деньги на это до сих пор не выделил Конгресс.

Ранее мы писали, что глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что в случае не предоставления помощи, Украина рискует потерять больше территорий.

Также мы сообщали, что по словам президента США Джо Байдена, страна не сможет возобновить помощь Украине в случае, если деньги для этого не выделит Конгресс.

 

 

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