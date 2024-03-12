США в бюджете на новый год заложили 482 млн долларов для Украины: куда направят средства

В Вашингтоне рассказали, как распределят 482 млн долларов для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
Запрошенные для Украины 482 млн долларов, наряду с дополнительным запросом на обеспечение национальной безопасности, помогут восстановлению экономики Украины, укрепят устойчивость Украины и ее способность защищаться от полномасштабного вторжения России и обеспечат прогресс в проведении реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС.
На сегодняшний день более 50 стран мира откликнулись на призыв США выделить средства для поддержки Украины,
Еще 999 млн долларов по всей Европе, Евразии и Центральной Азии будут использованы для противодействия пагубному влиянию Кремля и КНР. Продвижения демократических реформ, противодействия российской дезинформации, улучшения доступа граждан к достоверным и непредвзятым СМИ, укрепления энергетической и кибербезопасности и стабилизации экономики, пострадавшей от конфликта.
Запрошенные 204,2 млн долларов на иностранное военное финансирование включают:
Эти программы продолжат наращивать потенциал союзников и партнеров по самозащите от агрессивной войны Путина в регионе и помогут союзникам пополнить запасы материалов и возможностей, переданных Украине.
Напомним, США уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную и финансовую помощь. Это связано с тем, что деньги на это до сих пор не выделил Конгресс.
Ранее мы писали, что глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что в случае не предоставления помощи, Украина рискует потерять больше территорий.
Также мы сообщали, что по словам президента США Джо Байдена, страна не сможет возобновить помощь Украине в случае, если деньги для этого не выделит Конгресс.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.