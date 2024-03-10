США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT

Як зазначає видання, пік стурбованості щодо можливої ядерної атаки Росії припав на жовтень 2022 року. Тоді російський диктатор Володимир Путін заявляв, що РФ може використати "ядерку" проти України.

NYT пише, що протягом кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинений кризою. Адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою.

За даними джерел видання, стурбованість Білого дому була настільки великою, що оперативні групи збиралися, щоб визначити, якою могла б бути відповідь США.

У Байдена вважали, що відповідь повинна бути "неядерною", але реакція, на думку представників адміністрації президента США, мала бути драматичною - ймовірно, "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

У Білому домі вважали, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу.

Погрози Путіна

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін не одноразово погрожував Україні та західним країнам ядерною зброєю.

Крім того, Росія перемістила свою ядерну зброю у Білорусь.Але скористатись нею самопроголошений президент Олександр Лукашенко самостійно не зможе.

Як зазначало американське видання CNN, США наприкінці 2022 року готувалися до ядерного удару Росії по Україні. У Вашингтоні опиралися на деяку розвідувальну інформацію.