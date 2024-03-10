США были не готовы применить "ядерку" в ответ на возможный удар РФ по Украине, - NYT

США готовили ответ, если бы Россия применила против Украины ядерное оружие. Однако этот ответ был бы "неядерным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, пик озабоченности возможной ядерной атакой России пришелся на октябрь 2022 года. Тогда российский диктатор Владимир Путин заявлял, что РФ может использовать "ядерку" против Украины.

NYT пишет, что в течение нескольких недель в октябре 2022 года Белый дом был поглощен кризисом. Администрация президента США Джо Байдена опасалась, что Москва может использовать тактическое ядерное оружие на поле боя.

По данным источников издания, обеспокоенность Белого дома была настолько большой, что оперативные группы собирались, чтобы определить, каким мог бы быть ответ США.

У Байдена считали, что ответ должен быть "неядерным", но реакция, по мнению представителей администрации президента США, должна была быть драматичной - вероятно, "обычное нападение на подразделения, запустившие ядерное оружие".

В Белом доме считали, что ответное применение ядерного оружия могли поощрить Путина и другие авторитарные государства к использованию ядерного арсенала.

Угрозы Путина

Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин не раз угрожал Украине и западным странам ядерным оружием.

Кроме того, Россия переместила свое ядерное оружие в Беларусь. Но воспользоваться им самопровозглашенный президент Александр Лукашенко самостоятельно не сможет.

Как отмечало американское издание CNN, США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине. В Вашингтоне опирались на некоторую разведывательную информацию.