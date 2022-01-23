США не будут вводить санкции до нападения РФ на Украину. Блинкен назвал причину

Соединенные Штаты Америки не будут вводить превентивные санкции против России из-за наращивания российских войск у границ Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Блинкен заявил, что введенные сейчас новые санкции могут привести к потере сдерживающего эффекта.

"Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций - сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", - сказал он.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести ограничения до предполагаемого вторжения России, а не после того, как оно начнется.