США не будут вводить санкции до нападения РФ на Украину. Блинкен назвал причину

Соединенные Штаты Америки не будут вводить превентивные санкции против России из-за наращивания российских войск у границ Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил такое решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Блинкен заявил, что введенные сейчас новые санкции могут привести к потере сдерживающего эффекта.
"Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций - сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", - сказал он.
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести ограничения до предполагаемого вторжения России, а не после того, как оно начнется.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Беседа состоялась после переговор Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.