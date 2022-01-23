США не вводитимуть санкції до нападу РФ на Україну. Блінкен назвав причину

Сполучені Штати Америки не вводитимуть превентивні санкції проти Росії через нарощування російських військ біля кордонів України. Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Блінкен заявив, що введені зараз нові санкції можуть призвести до втрати ефекту стримування.

"Коли йдеться про санкції, завдання цих санкцій - стримувати російську агресію. Якщо запровадити їх зараз, ви втратите ефект стримування", – сказав він.

При цьому раніше президент України Володимир Зеленський закликав запровадити обмеження до передбачуваного вторгнення Росії, а не після того, як воно розпочнеться.