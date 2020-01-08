США будуть вводити потужні санкції проти Ірану, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Президент США не уточнив, які саме санкції будуть введені проти Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США будуть вводити потужні санкції проти Ірану. Про це він повідомив під час свого звернення до нації у зв'язку з атаками Ірану на американські військові бази в Іраку, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому американський лідер додав, що втрат серед громадян Іраку в результаті ракетного удару Ірану немає, військовим базам завдано мінімальної шкоди.

За словами президента США, "Іран, схоже, вирішив відступити, і це добре для всього світу".

Трамп заявив, що США введуть нові санкції проти Ірану, але не уточнив, які саме.

Нагадаємо, базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.