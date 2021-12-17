UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США не будут вести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" без партнеров в Европе

Автор: Дмитрий Кузнецов

США видели предложения России по "гарантиям безопасности". Вашингтон не будет рассматривать инициативу Москвы без участия партнеров из Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели российские предложения (по "гарантиям безопасности" - ред.). Мы обсуждаем их с нашими союзниками и партнерами в Европе", - сказала Псаки.

Она добавила, что США не будут вести переговоры по предложениям России без обсуждения с европейскими партнерами.

Напомним, сегодня, 17 декабря, Министерство иностранных дел России опубликовало предложения США и НАТО по "гарантиям безопасности".

Отметим, российская инициатива о "гарантиях безопасности" появилась после онлайн-встречи президентов США и США Джо Байдена и Владимира Путина. Последний потребовал от своего американского коллеги гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, Байден отверг это требование Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки