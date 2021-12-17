США не будут вести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" без партнеров в Европе

США видели предложения России по "гарантиям безопасности". Вашингтон не будет рассматривать инициативу Москвы без участия партнеров из Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели российские предложения (по "гарантиям безопасности" - ред.). Мы обсуждаем их с нашими союзниками и партнерами в Европе", - сказала Псаки.

Она добавила, что США не будут вести переговоры по предложениям России без обсуждения с европейскими партнерами.