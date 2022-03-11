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США будут считать новой эскалацией появление в Украине боевиков из Сирии, - Госдеп

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Пятница 11 марта 2022 21:59
США будут считать новой эскалацией появление в Украине боевиков из Сирии, - Госдеп Фото: В США будут считать эскалацией появление выходцев с Ближнего Востока (flickr com)
Автор: Анна Шиканова

В США сообщили, что будут считать новой эскалацией конфликта в Украине привлечение выходцев с Дальнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

В Госдепартаменте США сообщили, что будут считать новой эскалацией участие в конфликте выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти.

Стоит отметить, что утром 11 марта российские власти заявили о привлечении добровольцев из стран Ближнего Востока. В частности – наемников из Сирии.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Россия пытается набрать бывших боевиков ИГИЛ.

"Российские официальные лица, в том числе министр Шойгу, объявили о поспешном наборе 16 000 бывших боевиков ИГИЛ для использования против украинских гражданских лиц.

Вербовка ИГИЛ и заявления российской пропаганды о химоружии свидетельствуют о попытке реализации "сирийского сценария" в Украине", - сказал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский отреагировал на информацию о сирийских наемниках.

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