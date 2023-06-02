США не будуть розширювати ядерний потенціал заради стримування Росії та Китаю, - Білий дім

"Сполученим Штатам не потрібно збільшувати ядерні сили й перевершувати наших ядерних конкурентів, аби успішно їх стримувати. Ми вже це проходили й засвоїли цей урок. Натомість адміністрація США зосередиться на інвестуванні в "передові неядерні можливості", такі як гіперзвукові ракети зі звичайним озброєнням, що можуть досягати добре захищених, високоцінних цілей", сказав Салліван.

Він зазначив, що "ефективне стримування означає, що у США є кращий підхід, а не гонитва за більшою кількістю ядерних озброєнь".

Також Салліван закликав Росію та Китай розпочати переговори про контроль над озброєннями, попри напруженість у відносинах. Він розкритикував Кремль за те, що він "завдає ударів по ядерній системі після холодної війни", а також звинуватив уряд КНР у нездатності продемонструвати будь-яку відкритість у спілкуванні з питань контролю над озброєннями.

За даними Міноборони США, Китай налічує близько 400 одиниць ядерної зброї, але має наміри наростити арсенал до 1500 боєголовок. Ядерні арсенали США і Росії близькі за розмірами й налічують понад 5000 одиниць зброї у кожної з країн (хоча РФ, за оцінками, має дещо більші запаси).

Росія призупинила "ядерну" угоду з США

Нагадаємо у лютому російський диктатор Володимир Путін заявив про призупинення участі Росії в договорі зі США про скорочення ядерного озброєння. Це поставило під загрозу останній договір, який регулює два найбільші ядерні арсенали світу.

Зазначається, що документ обмежує кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності, які можуть мати як США, так і Росія. Востаннє його продовжували на початку 2021 року на п'ять років.

Також відповідно до договору про контроль над ядерними озброєннями, США й Росія можуть проводити інспекції військових об'єктів один одного.

Нещодавно стало відомо, що США з 1 червня припиняють надавати Росії інформацію, якою країни обмінювалися в рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння. Вона стосується ядерної зброї.

А 2 червня у США заявили, що адміністрація президента Джо Байдена сподівається повернути Росію за стіл переговорів щодо контролю над ядерним озброєнням. Сполучені Штати хочуть відновити дію угоди й домовитись про її продовження після завершення терміну дії у 2026 році. Однак поки що зусилля наштовхуються на відсіч.