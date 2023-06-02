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США не будут расширять ядерный потенциал для сдерживания России и Кита, - Белый дом

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки не будут расширять свой ядерный арсенал для противостояния угрозе со стороны России и Китая.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на ежегодной конференции Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой The Hill.

"Соединенным Штатам не нужно увеличивать ядерные силы и превосходить наших ядерных конкурентов, чтобы успешно их сдерживать. Мы уже это проходили и усвоили этот урок. В то же время администрация США сосредоточится на инвестировании в "передовые неядерные возможности", такие как гиперзвуковые ракеты с обычным вооружением, что могут достигать хорошо защищенных, высокоценных целей", сказал Салливан.

Он отметил, что "эффективное сдерживание означает, что у США есть лучший подход, а не погоня за большим количеством ядерных вооружений".

Также Салливан призвал Россию и Китай начать переговоры о контроле над вооружениями, несмотря на напряженность в отношениях. Он подверг критике Кремль за то, что он "наносит удары по ядерной системе после холодной войны", а также обвинил правительство КНР в неспособности продемонстрировать любую открытость в общении по вопросам контроля над вооружениями.

По данным Минобороны США, Китай насчитывает около 400 единиц ядерного оружия, но намерен нарастить арсенал до 1500 боеголовок. Ядерные арсеналы США и России близки по размерам и насчитывают более 5000 единиц оружия в каждой из стран (хотя РФ, по оценкам, имеет несколько большие запасы).

Россия приостановила "ядерное" соглашение с США

Напомним, в феврале российский диктатор Владимир Путин заявил о приостановлении участия России в договоре с США о сокращении ядерного вооружения. Это поставило под угрозу последний договор, регулирующий два крупнейших ядерных арсенала мира.

Отмечается, что документ ограничивает количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь США и Россия. В последний раз его продолжали в начале 2021 года на пять лет.

Также согласно договору о контроле над ядерными вооружениями, США и Россия могут проводить инспекции военных объектов друг друга.

Недавно стало известно, что США с 1 июня прекращают предоставлять России информацию, которой страны обменивались в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Она касается ядерного оружия.

А 2 июня в США заявили, что администрация президента Джо Байдена надеется вернуть Россию за стол переговоров по контролю над ядерным вооружением. Соединенные Штаты хотят возобновить действие соглашения и договориться о его продлении по истечении срока действия в 2026 году. Однако пока усилия наталкиваются на отпор.

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