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Климкин в Вашингтоне встретится с госсекретарем Помпео

Новости » Политика    14.11.2018 - 16:45
Климкин в Вашингтоне встретится с госсекретарем Помпео
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин будет находиться в США с 14 до 16 листопадаі

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 14 ноября начнет рабочий визит в США, где должен встретиться с государственным секретарем Майком Помпео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, главной целью визита является проведение 16 ноября инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Мероприятие пройдет под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и США.

Кроме того, Климкин проведет переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео, а также встретится с ведущими американскими законодателями и представителями американского экспертного сообщества.

Министр иностранных дел Украины будет находиться в США с 14 по 16 ноября.

Напомним, 12 ноября президент Петр Порошенко встретился с министром энергетики США Риком Перри. Они обсудили вопросы украинско-американского стратегического энергетического диалога. Также стороны обсудили небходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", и диверсификации источников поставки энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США.

 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиПавел Климкин
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