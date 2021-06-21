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США не будут предупреждать Россию об ответных кибератаках, - Псаки

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Вашингтон, Понедельник 21 июня 2021 22:54
США не будут предупреждать Россию об ответных кибератаках, - Псаки Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В случае, если российские кибератаки на важные американские объекты продолжатся, то для РФ наступят последствия. США не будут предупреждать об этом заранее.

Соответствующее заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос о том, почему не предоставил список российских объектов, которые могут подвергнуться ответной атаке США, Псаки заявила, что США "не предвосхищает удары".

"Президент ясно дал понять - это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", - сказала Псаки.

Напомним, ранее Байден заявил, что не угрожал Путину военным ответом на кибератаки, но назвал перечень критической инфраструктуры, которая не должна стать объектом таких атак.

"Он знает об этом (о киберпотенциале США и способности реагировать, - ред.). Если россияне действительно нарушат основные нормы, мы ответим", - сказал президент США.

Последний громкий скандал произошел после того, как связанная с Россией хакерская группировка DarkSide атаковала объекты трубопроводной компании Colonial Pipeline. Из-за этого пришлось приостанавливать работу некоторых объектов и заплатить выкуп в размере 5 млн долларов.

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