США не попереджатимуть Росію про відповідні кібератаки, - Псакі

У разі, якщо російські кібератаки на важливі американські об'єкти продовжаться, то для РФ настануть наслідки. США не будуть попереджати про це заздалегідь.

Відповідну заяву в ході брифінгу зробила офіційний представник Білого дому Джен Псакі.

Відповідаючи на питання про те, чому не надав список російських об'єктів, які можуть піддатися атаці у відповідь США, Псакі заявила, що США "не передбачає ударів". "Президент ясно дав зрозуміти - це сфери, за якими ми спостерігаємо, і залишаємо за собою можливість дій, що тягнуть наслідки", - сказала Псакі.