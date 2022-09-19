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США будут помогать Украине сколько потребуется, несмотря на энергетический шантаж РФ, - Байден

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Вашингтон, Понедельник 19 сентября 2022 06:27
США будут помогать Украине сколько потребуется, несмотря на энергетический шантаж РФ, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

России не получится изменить политику США по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в интервью CBS.

Байден отметил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность. Украинский народ платит чрезвычайно высокую цену, и "мы будем с ними, пока им нужна наша помощь".

"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин - ред.) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", - сказал президент.

Байден также заявил, что развитие ситуации в Украине показало, что "Россия не обладает такой компетенциями и возможностями, как думали многие", и Украина сейчас побеждает, однако ущерб, наносимый войной Украине "навряд ли можно считать победой" Киева.

Напомним, по словам Байдена, в случае применения ядерного или химического оружия в Украине на Россию будут ожидать серьезные последствия. В то же время глава Кремля Владимир Путин и его окружение станут самыми большими изгоями в мире.

В Пентагоне ранее прогнозировали адекватную реакцию мирового сообщества на применение Россией химического или биологического оружия в Украине.

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