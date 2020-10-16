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США будут поддерживать Украину независимо от результатов президентских выборов, - посол

Автор: РБК-Украина

Поддержка Украины со стороны США будет укрепляться независимо от того, кто победит на выборах президента, которые запланированы на 3 ноября. Также сохранится и стратегическое партнерство.

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Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко на вебинаре Manor College, передает "Укринформ".

По его убеждению, Соединенные Штаты и Украина "твердо настроены" на укрепление двусторонних отношений.

Ельченко напомнил, что двухпартийная поддержка украинского народа в США сохранялась всегда со времен обретения Украиной независимости.

"Сегодня, когда Украина переживает наибольшие вызовы в своей новейшей истории, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми", - подчеркнул дипломат.

Напомним, более 17 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США.

Ранее РБК-Украина писало, что для Украины более прогнозируемым вариантом будет победа на выборах Джо Байдена, поскольку Дональд Трамп может ассоциировать украинское государство с негативом из-за истории с импичментом.

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