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США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів президентських виборів, - посол

Автор: РБК-Україна

Підтримка України з боку США буде зміцнюватись незалежно від того, хто переможе на виборах президента, які заплановані на 3 листопада. Також збережеться і стратегічне партнерство.

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Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко на вебінарі Manor College, передає Укрінформ.

На його переконання, Сполучені Штати і Україна "твердо налаштовані" на зміцнення двосторонніх відносин.

Єльченко нагадав, що двопартійна підтримка українського народу в США зберігалася завжди з часів набуття Україною незалежності.

"Сьогодні, коли Україна переживає найбільші виклики у своїй новітній історії, підтримка США і двопартійний консенсус залишаються твердими", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, понад 17 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США.

Раніше РБК-Україна писало, що для України більш прогнозованим варіантом буде перемога на виборах Джо Байдена, оскільки Дональд Трамп може асоціювати українську державу з негативом через історію з імпічментом.

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