США ищут способ оплаты проживания для Ким Чен Ына на время саммита

США открыты к оплате счетов на саммите

Официальные лица США, которые работают над планированием саммита президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, столкнулись с проблемой материально-технического обеспечения. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, США открыты к оплате счетов на саммите, но они сообщили, что Пхеньян также может рассматривать платеж как оскорбление. Американские должностные лица рассматривают возможность того, чтобы попросить Сингапур покрыть расходы.

Так, президентский люкс в отеле Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6000 тысяч долларов за сутки. Сообщается, что северокорейской делегации может также потребоваться поездка на самолете, предоставленном другой страной.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня.

Трамп добавил, что он говорил с представителем КНДР о санкциях против Северной Кореи. По словам президента США, обе стороны не собираются подписывать никакие соглашения 12 июня.