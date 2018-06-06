Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

США не будуть оплачувати проживання Кім Чен Ина на час саміту

НовиниПолітика    06.06.2018 - 07:46
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

США не будуть брати на себе витрати за розселення делегації КНДР

У Сполучених Штатах Америки (США) спростували інформацію про намір оплачувати проживання в готелі Кім Чен Ину на час саміту 12 червня. Про це повідомила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт, передає Yonhap.

Так, США не будуть брати на себе витрати за розселення делегації КНДР в Сінгапурі під час проведення саміту.

"Уряд Сполучених Штатів не оплачує витрати за проживання в Сінгапурі північнокорейської делегації чи інші витрати", - сказала Нойерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіційні особи США, які працюють над плануванням саміту президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі, зіткнулися з проблемою матеріально-технічного забезпечення.

Як повідомлялося, президентський люкс в готелі Fullerton, п'ятизірковому курорті на відокремленому острові, може коштувати більше 6000 тисяч доларів за добу. Повідомляється, що північнокорейської делегації може також знадобитися поїздка на літаку, наданому іншою країною.

США на зустрічі НАТО представлять новий план стримування Росії, - Reuters США просять ряд країн ОПЕК збільшити видобуток нафти, - Bloomberg
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Саміт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top