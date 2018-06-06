США не будуть оплачувати проживання Кім Чен Ина на час саміту

США не будуть брати на себе витрати за розселення делегації КНДР

У Сполучених Штатах Америки (США) спростували інформацію про намір оплачувати проживання в готелі Кім Чен Ину на час саміту 12 червня. Про це повідомила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт, передає Yonhap.

Так, США не будуть брати на себе витрати за розселення делегації КНДР в Сінгапурі під час проведення саміту.

"Уряд Сполучених Штатів не оплачує витрати за проживання в Сінгапурі північнокорейської делегації чи інші витрати", - сказала Нойерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіційні особи США, які працюють над плануванням саміту президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі, зіткнулися з проблемою матеріально-технічного забезпечення.

Як повідомлялося, президентський люкс в готелі Fullerton, п'ятизірковому курорті на відокремленому острові, може коштувати більше 6000 тисяч доларів за добу. Повідомляється, що північнокорейської делегації може також знадобитися поїздка на літаку, наданому іншою країною.