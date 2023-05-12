США будуть надавати військову допомогу Україні навіть у разі дефолту, - Білий дім

Сполучені Штати навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Що стосується підтримки України, то вона залежить від асигнувань, які були виділені нам Конгресом минулого року. Ми все ще задіємо ці виділені кошти і очікуємо, що зможемо продовжувати робити це до кінця поточного фінансового року (до 30 вересня – ред.)" , - наголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки.

Під час брифінгу у Кірбі запитали, як США скоригують військову підтримку України у разі настання дефолту.

Раніше заступник директора "Драгон Капітал" Сергій Фурса заявив, що проблеми зі стелею державного боргу в США повторюються досить часто. Цього року ситуація не є унікальною, і на Україну вона не вплине.

Нагадаємо, без підвищення стелі держборгу уряд США більше не зможе позичати гроші для покриття витрат. Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що, якщо Конгрес продовжить не діяти, влада може оголосити дефолт приблизно 1 червня.

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