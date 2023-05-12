Дефолт США: чи можливий він взагалі та як ситуація у Вашингтоні вплине на Україну

Проблеми зі стелею державного боргу США повторюються досить часто. Цього року ситуація не унікальна і на Україну вона не вплине.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник директора "Драгон Капітал" Сергій Фурса.

"Це стандартна ситуація, коли адміністрація президента не контролює Конгрес і коли опозиційні партії намагаються продемонструвати, що в Білому домі сидять погані люди, які недбало ставляться до економіки", - сказав він.

Фурса впевнений, що республіканський Конгрес та Білий дім досягнуть згоди. "Все буде як завжди", - вважає він.

Водночас він не виключив, що до 1 червня домовленостей не буде і повториться ситуація, "коли декілька тижнів чиновники не отримують зарплатню, коли вони сидять вдома".

За його словами, ситуація цього року нічим не відрізняється від попередніх років, коли вартість страховки від ризиків дефолту США також збільшувалася.

Фурса вважає, що сильних коливань на фінансових ринках через загрозу дефолту не буде. "Тільки фоново, як одна з потенційних проблем, один з ризиків", - сказав він.

Експерт не бачить серйозних загроз для зменшення фінансової підтримки України з боку США. "Поки що не бачу, як може вплинути. Трампісти звісно будуть це використовувати. Але сума, яка виділяється для України, - сміхотворна на тлі бюджету США. У них дефіцит бюджету цього року буде 1,6 трильйона доларів, а фінансова підтримка України цього року - 13 млрд доларів. Суми настільки незначні, що їх навіть не помічають", - зазначив він.

За його словами, тема державного боргу США жодним чином не вплине на фінансовий ринок України. "У нас єдиний чинник - це війна. Якби не було війни, можна було б спекулювати на тему, що може бути незначний вплив. Але війна вже обнулила всі ці впливи",- сказав Фурса.

Експерт переконаний, що лібералізація валютного ринку України найближчим часом неможлива, оскільки вона "зараз не на часі".