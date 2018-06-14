В США будут лишать гражданства иностранцев за недостоверные данные в анкетах

Проверкой анкет натурализованных граждан займется подразделение при Министерстве нацбезопасности США

В Соединенных Штатах Америки (США) у иностранных лиц, которые ранее получили американское гражданство, могут отобрать это гражданство, если обнаружат ложную информацию в анкетах во время процесса натурализации. Об этом сообщает "Голос Америки".

Известно, что проверкой анкет натурализованных граждан займется специальное подразделение при Министерстве национальной безопасности США.

"Правительственное агентство принял на работу десятки юристов и сотрудников службы иммиграции для просмотра вероятно поддельных анкет. Эти люди будут работать в Лос-Анджелесе", - сказал представитель Службы гражданства и иммиграции США Майкл Барс.

Известно, что лиц, в отношении которых будут проводиться следственные действия, будут приглашать на интервью с представителями иммиграционной службы. Если должностные лица службы придут к выводу, что лицо сознательно предоставило ложную информацию, дело передадут в Минюст США.

"Решение о лишении гражданства натурализованного гражданина США может быть принято только судом", - говорится в сообщении.

Известно, что на данный момент Министерство нацбезопасности США передало в Минюст 95 дел. В целом дополнительное рассмотрение уже производится относительно более 2500 дел.

Натурализация - процесс предоставления иностранцу гражданства определенной страны уполномоченными органами.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.