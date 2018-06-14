У США позбавлятимуть громадянства іноземців за недостовірні дані в анкетах

Перевіркою анкет натуралізованих громадян займеться підрозділ при Міністерстві нацбезпеки США

У Сполучених Штатах Америки (США) в іноземних осіб, які раніше отримали американське громадянство, можуть відібрати це громадянство, якщо виявлять неправдиву інформацію в анкетах під час процесу натуралізації. Про це повідомляє "Голос Америки".

Відомо, що перевіркою анкет натуралізованих громадян займеться спеціальний підрозділ при Міністерстві національної безпеки США.

"Урядова агенція прийняла на роботу десятки юристів та співробітників служби імміграції для перегляду ймовірно фальшованих анкет. Ці люди будуть працювати у Лос-Анджелесі", - сказав речник Служби громадянства та імміграції США Майкл Барс.

Відомо, що осіб, щодо яких будуть проводитись слідчі дії, запрошуватимуть на інтерв'ю з представниками імміграційної служби. Якщо посадовці служби дійдуть висновку, що особа свідомо надала неправдиву інформацію, справу передадуть до Мін'юсту США.

"Рішення про позбавлення громадянства натуралізованого громадянина США може бути ухвалене лише судом", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на сьогодні момент Міністерство нацбезпеки США передало до Мін'юсту 95 справ. Загалом додатковий розгляд уже провадиться щодо понад 2500 справ.

Натуралізація - процес надання іноземцю громадянства певної країни уповноваженими органами.

Нагадаємо, нещодавно президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким бажаючі отримати громадянство України повинні будуть складати іспит на знання української мови.