США будут консультироваться с Украиной относительно поставок оружия, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Спецпредставитель позитивно оценил возможность Украины "развивать свои собственные оборонительные способности"

Спецпредставитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать консультироваться с Украиной относительно необходимого оружия для своей защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время интернет-конференции 28 мая, отвечая на вопрос, будут ли США продолжать поставлять Украине летальное оружие, Волкер заявил: "США готовы работать с Украиной, как мы это делаем со всеми странами в мире, поддерживая их законные потребности в обороне… Как мы это делаем с другими странами, мы будем консультироваться с Украиной, каковы ее потребности, мы посмотрим, что можем предоставить. Мы также открыты к продажам оружия".

При этом спецпредставитель позитивно оценил возможность страны "развивать свои собственные оборонительные способности".

"В случае Украины это особенно важно, потому что она находится под ежедневной атакой и отчаянно нуждается в усилении оборонительных способностей, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий, удерживать линию и создать условия, при которых будет возможно вести переговоры о мире", - заявил Волкер.

Дипломат отметил, что "Украина, как любая другая страна в мире, имеет право защищать себя".

Ранее РБК-Украина сообщало, что подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. В Конгрессе США предлагают выделить эти средства на помощь Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

Напомним, с начала войны на Донбассе в 2014 году США выделили на укрепление обороноспособности Украины более 1,3 млрд долларов.