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США будуть консультуватися з Україною щодо поставок зброї, - Волкер

Новини » Політика    28.05.2019 - 19:04
США будуть консультуватися з Україною щодо поставок зброї, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Спецпредставник позитивно оцінив можливість України "розвивати свої власні оборонні здібності"

Спецпредставник державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки будуть продовжувати консультуватися з Україною щодо необхідної зброї для свого захисту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час інтернет-конференції 28 травня, відповідаючи на запитання, чи будуть США продовжувати поставляти Україні летальна зброю, Волкер заявив: "США готові працювати з Україною, як ми це робимо з усіма країнами в світі, підтримуючи їх законні потреби в обороні... Як ми це робимо з іншими країнами, ми будемо консультуватися з Україною, які її потреби, ми подивимося, що можемо надати Ми також відкриті до продажу зброї".

При цьому спецпредставник позитивно оцінив можливість країни "розвивати свої власні оборонні здібності".

"У випадку України це особливо важливо, тому що вона знаходиться під щоденним атакою і відчайдушно потребує посилення оборонних здібностей, щоб запобігти подальшу втрату територій, утримувати лінію і створити умови, при яких буде можливо вести переговори про мир", - заявив Волкер.

Дипломат зазначив, що "Україна, як будь-яка інша країна в світі, має право захищати себе".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 млн доларів для України. У Конгресі США пропонують виділити ці кошти на допомогу Україні у сфері безпеки. Із зазначеної суми 50 млн доларів спрямують виключно на поставки летального зброї.

Нагадаємо, з початку війни на Донбасі у 2014 році США виділили на зміцнення обороноздатності України понад 1,3 млрд доларів.

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