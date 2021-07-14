UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США будут эвакуировать афганистанцев, подавших запрос на американскую визу

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки будут эвакуировать афганистанцев, которые подали запрос на американскую визу и помогали стране. Воздушная эвакуация запланирована на конец июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны США.

Пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби не раскрыл подробностей того, куда именно будут доставлять людей и не рассказал о плане перемещения афганистанцев на территории страны перед эвакуацией из-за их безопасности.

Стоит отметить, что эвакуацию также подтвердил и президент США Джо Байден. По словам главы страны, в июле будут открыты авиационные рейсы с целью переселения афганистанцев, желающих покинуть свою страну и подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы США. Байден отметил, что эвакуация касается тех людей, которые работали бок о бок с американскими военными и выступали в роли переводчиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанПентагонСоединенные Штаты Америки